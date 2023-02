Alina Moine subió video en micro-bikini y reventó el verano

►TE PUEDE INTERESAR: A Zaira Nara se le transparentó el pantalón y la foto ya es viral

alina moine video bikini.jpg

En el video se puede ver a Alina Moine paseando por la playa en micro-bikini y dejando a la vista su tonificadísima figura.

La famosa publicidad fue toda una sensación y ahora la diosa volvió a generar el mismo terremoto recibiendo cientos de elogios por parte de sus seguidores que quedaron fascinados con su belleza y lomazo.

Alina Moine prendió fuego las playas de Punta del Este

Al igual que famosas como Zaira Nara, Isabel Macedo, Cami Homs, entre otras, Alina Moine eligió Punta del Este para disfrutar de unos días de relax, sunsets y playas.

Allí, Alina Moine volvió a deslumbrar con su lomazo y compartió postales donde se mostró con un vestido de encaje con transparencias con traje de baño debajo que enloqueció a sus fans.

alina moine punta del este 2.jpg

Desde la orilla del mar y con el atardecer de fondo, Alina Moine posó como toda una sirena e impuso tendencia con su look veraniego."Gallardo y Tinelli seguro te ponen like", "La más linda de Argentina", "Diosa total", escribieron.

Alina Moine paralizó la noche de Qatar

Alina Moine viajó a Doha para trabajar durante el Mundial Qatar 2022 y desde allí se despidió por todo lo alto. Instalada durante todo el mundial, Alina Moine disfrutó de su última noche en Qatar y aprovechó la ocasión para mostrar su último pero no menos explosivo look.

Para su despedida, la ex de Marcelo Gallardo apostó por un enterito corto de lúrex color dorado ideal para la temporada de fiestas y dejó parte de su corpiño negro a la vista.

alina moine noche qatar 2.jpg

Desde un impactanhte balcón, Alina Moine posó como toda una diosa y como siempre sus seguidores no tardaron en darle like y llenarla de comentarios. "Siempre tan hermosa", "Qué belleza", "Gracias por ser tan linda", "No podés tener esa sonrisa", escribieron fascinados.

