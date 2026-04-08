La mega estrella internacional que apoyó a Emilia Mernes: la foto

emilia mernes zara larsson Emilia Mernes y Zara Larsson juntas.

Como si no fuera suficiente apoyo, fue la misma Zara Larsson quien publicó el video en sus stories de Instagram, mostrando su cxariño por Emilia Mernes a fanáticos de todo el mundo.

El regreso de Emilia Mernes a las redes

Tras varios días de silencio en sus publicaciones, Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores publicando un álbum de fotos completo donde incluyó postales junto a su familia y mascota. "Agradecida de tenerlos", escribió Emilia Mernes en medio de las escandalosas versiones sobre sus actitudes con sus colegas y hasta con las botineras de la Selección.

emilia mernes redes Emilia Mernes volvió a las redes tras el unfollow masivo.

Tras su regreso a las redes, Tini Stoessel rompió el silencio y habló de lo sucedido durante su show en Tucumán. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.

"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Y sí, les pido por favor, no me interesa que empiecen a cantar y a decir nada de eso”, pidió ante el abucheo del público a Emilia Mernes.