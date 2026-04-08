Emilia Mernes volvió a las redes sociales luego de que Tini Stoessel y María Becerra la dejaran de seguir en Instagram desatando un unfollow y críticas masivas entre los seguidores.
La mega estrella internacional que apoyó a Emilia Mernes: la foto
En medio de su pelea con Tini Stoessel, Emilia Mernes se mostró con la artista del momento y explotó todo.
Tras un álbum de fotos mostrando su refugio emocional durante los últimos días, Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores con un video junto a Zara Larsson, una de las cantantes pop del momento.
Emilia Mernes no solo vió el show de la artista furor sino que tuvo un encuentro privado y hasta se grabaron juntas cantando el tema "Girl’s Girl" de Zara.
Como si no fuera suficiente apoyo, fue la misma Zara Larsson quien publicó el video en sus stories de Instagram, mostrando su cxariño por Emilia Mernes a fanáticos de todo el mundo.
El regreso de Emilia Mernes a las redes
Tras varios días de silencio en sus publicaciones, Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores publicando un álbum de fotos completo donde incluyó postales junto a su familia y mascota. "Agradecida de tenerlos", escribió Emilia Mernes en medio de las escandalosas versiones sobre sus actitudes con sus colegas y hasta con las botineras de la Selección.
Tras su regreso a las redes, Tini Stoessel rompió el silencio y habló de lo sucedido durante su show en Tucumán. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.
"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Y sí, les pido por favor, no me interesa que empiecen a cantar y a decir nada de eso”, pidió ante el abucheo del público a Emilia Mernes.