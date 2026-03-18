De qué bando está Valu Cervantes: ¿Tini Stoessel o Emilia Mernes?

En cuanto a Emilia Mernes, Valu Cervantes no la sigue en Instagram aunque no hay confirmación sí fue una decisión que tomó luego del contundente gesto de Tini Stoessel.

Qué pasó entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

El youtuber Martín Cirio confirmó el conflicto y distanciamiento entre las artistas revelando datos explosivos.

"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.

"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, siguió el streamer.

tini emilia mernes 3.jpg La guerra secreta entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Emilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.