¡De espaldas en súper cavada! Viviana Canosa sintió calor, regó y fue un montón: "Sensación térmica 42"

canosa de espaldass.jpg

En esta oportunidad, Viviana Canosa escribió “Sensación térmica” y compartió una foto en sus historias de Instagram donde la ve en micro-bikini negra de espaldas a la cámara. La conductora acompañó la postal con la canción Levitating, de Dua Lipa.

Claro que su derroche de sensualidad no quedó ahí. Como si fuera poco, Viviana redobó con una una foto donde se mostró de frente mientras regaba las plantas. Al mismo tiempo, hacía referencia a los 42 grados de ese momento.

¿Viviana Canosa se operó la cara?

Viviana Canosa aprovechó las cálidas temperaturas para disfrutar del sol y la pileta y compartió con sus fans una foto del momento.

La diosa sorprendió al mostrarse sin maquillaje y en bikini dejando a la vista su espectacular lomazo y belleza al natural.

viviana canosa bikini.webp

Como no podía ser de otra manera, su postal revolucionó a los fans que no pararon de llenarla de comentarios como "Perdón Flor peña pero the new milf is Viviana Canosa", "Lo fuerte que está la canosa dios soy capaz de tomar un litro de cloro", "Que diosa tremenda", entre otros.

Sin embargo las fotos de Viviana Canosa también generaron una ola de memes y críticas en especial por su aspecto facial.

Según los seguidores, la conductora se habría realizado un refresh y algunos retoques en su rostro.

“Que avise si fue la lavandina o pase el número del cirujano”, “No entiendo que fue lo que se hizo Viviana Canosa pero lo quiero”, "¿Es la misma Canosa?", escribieron.