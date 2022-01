¡Pateó el tablero! Morena Rial en bikini por primera vez tras su operación: "Sigan hablando"

Ahora, la rubia causó sensación con un explosivo álbum desde al baño donde posó con una micro bikini fucsia que dejaba su nueva figura a la vista.

"SER suficiente, pero para mi. Sigan hablando", escribió la hija de Jorge Rial junto a las imágenes en las que arrobo a su cirujano "el mejor del mundo".

Las operaciones de Morena Rial

"Me hice un par de cosas. La panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo", contaba Morena Rial en un video que subió a sus historias de Instagram.

Lejos de no hablar del tema, la rubia daba detalles de su abdominplastia. "A ver... yo me hice más que lo que es una lipo. Yo me hice una abdominoplastia, que es cuando te cortan y te sacan, así que no creo que la lipo sea tan dolorosa".

Además, aseguró que no se trató de un canje y que pago por su retoque. "Todo lo bueno se paga, cuando uno quiere ver buenos resultados hay que pagar, no ir de canje".

Siempre abierta con sus followers, Morena despejó todas las dudas y reveló cómo hizo para perder peso antes de realizarse su cirugía.

More contó que toma té frío antes de cada comida.

"Para los que me preguntan si tomo algo para bajar de peso, tomo antes de cada comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena, este jugo. Bah, son unos tés en realidad pero yo los hago fríos porque me gusta más y es más rico", contestó en sus historias de Instagram junto a un video mostrando su infusión.