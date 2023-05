nazarena velez bikini amarilla 2.avif De enteriza cavada a micro-bikini colaless, Nazarena Vélez cada vez más sexy en Brasil.

Acompañada por su novio Santiago Camaño, Nazarena Vélez no para de compartir fotos, videos y reels de todas sus aventuras, paseos, recorridas y días de playa aunque han sido sus posteos en traje de baño los que han arrasado las redes.

Siempre natural y sin filtros ni retoques, la flamante abuela sigue mostrando sus curvas más orgullosa y despojada que nunca luciendo toda una variedad de diseños de bikinis y enterizas como el modelo negro de un solo hombro que llevó en uno de sus últimos videos.

nazarena velez enteriza 1 De enteriza cavada a micro-bikini colaless, Nazarena Vélez cada vez más sexy en Brasil.

Además, Nazarena ha optado por bikinis con corpiño de escote strapless y bombacha colaless e incluso se las ha jugado con estampados de lo más llamativos y coloridos demostrando que no le teme a ninguna tendencia.

nazarena velez bikini brasil 1.webp Desde Brasil, Nazarena Vélez se mostró en micro-bikini como nunca antes.

Nazarena Vélez y sus calzas más explosivas

Nazarena se grabó sin filtros y su look deportivo se robó toda la atención. La panelista eligió un conjunto deportivo de calzas y crop top camuflado de lo más llamativo.

Además, aprovechó su posteo para realizar una profunda reflexión. "Soy un sinfín de contradicciones. Me amo, me cuestionó... Me gusto y me rechazo.... Pero siempre agradezco estar viva y sana. Perdonó y acepto lo que soy y como soy", comenzó.

NAZARENA CALZAS CAMU 2.jpg

"Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos. Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad. La vida misma", cerró.

Nazarena Vélez en bikini

Nazarena Vélez se grabó frente al espejo y arrasó. Desde hace años, Nazarena ha cautivado a sus seguidores con posteos, fotos y videos en los que ha posado en bikinis o ropa interior luciendo sus curvas más orgullosa que nunca.

Ahora, Nazarena Vélez arrancó su semana luciendo una micro-bikini animal print súper colorida y además de contar la rutina de su día la top compartió el mensaje que recibió de sus fans que al felicitaron por su figura.

nazarena velez bikini 2.jpg

"Gracias por estos mensajes que son muchos, realmente me conmueven", escribió Nazarena junto a uno de los agradecimientos de una usuaria que la felicitó por sus publicaciones sin filtro.

