Dalma Maradona, desesperada por este video junto a su papá

"Ayer en la lupita me apareció un vídeo de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los 4! Ellos están de espaldas y Giani mini tomando mate...(creo que era del 94', pero no estoy segura!). Lo quiero tener! Me ayudan??? Otro datazo: Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema! AYUDA! Cuando lo busqué para guardármelo no lo encontré más", escribió Dalma en una historia de Instagram.

dalma maradona.jpg

A los pocos minutos, agradeció la colaboración de los usuarios: "Video encontrado. Gracias a todos los que me lo pasaron. Ya me lo guardé".

dalma maradona 1.jpg

Este es el video que tanto quería Dalma:

Diego Maradona junto a Claudia, Dalma y Gianinna cantando. Video de El Gráfico

La sucesión de Diego Maradona

Dalma y Gianinna ya comenzaron la sucesión de Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre. Según indicó la periodista Maite Peñoñori, de Los Ángeles de la mañana, las chicas empezaron los trámites en el Juzgado de San Isidro el 3 de diciembre.

"Dalma y Gianinna, en conjunto, iniciaron la sucesión el 3 de diciembre en San Isidro. Diego falleció el 25 de noviembre. Esta sucesión va a traer cola, porque habría 7 hijos de Maradona, 3 que no están en el país", dijo al anunciarlo.

diego maradona dalma 1.jpg Dalma y Gianinna en el velorio de Diego Maradona

Además de Dalma y Gianinna, Diego Maradona reconoció a Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando. Santiago Lara y Magalí Gil tienen procesos de filiación iniciados. Además, habría hijos en Cuba.

"La gente te gritaba asesino"

Dalma Maradona inició la "guerra" contra Matías Morla, abogado de su papá Diego y socio en la mayoría de sus negocios. Después de que Morla le mandara un mensaje a Gianinna, la mayor de las hermanas saltó con uñas y dientes en las redes:

"Más cagón no se consigue", tiró en Instagram. "Te escribo acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velatorio de tu 'mejor amigo'".

"Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara", continuó Dalma.

"Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social. A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último agradeceme, menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto", cerró Dalma.