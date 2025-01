dakota wanda nara.jpg Dakota la ex de L-Gante lo mandó al frente: "Me dijo que Wanda Nara no lo atraía físicamente".

Además, se mostró muy preocupada por su salud y la de su familia apuntando contra L-Gante a quien acusó de ejercer violencia psicológica. "Me atrevo a decir que usó violencia psicológica y emocional por las situaciones en las que me puso, no me cuidó para nada, hubo situaciones en el boliche donde a él lo estaban amenazando, me dejó sola... hago responsable a Elián Valenzuela de cualquier cosa que me pueda pasar físicamente a mí o a mi familia", dijo Dakota en el móvil con Intrusos.

Wanda Nara y L-Gante separados

Wanda Nara y L-Gante se separaron a tan solo un mes de haber iniciado su relación. Ambos lo comunicaron por sus redes, pero, ¿quién tomó la decisión?

Wanda Nara y Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, decidieron ponerle fin a su polémica relación a tan solo meses de hacer público su noviazgo.

wanda1.jpg

Tanto la conductora como el cantante de RKT compartieron historias en sus cuentas de Instagram dando a conocer la decisión.

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, expresó la mediática tras haber realizado una serie de escraches a su ex pareja Mauro Icardi.

Por otra parte, el músico fue contundente con su comunicado: "Esta novela ya fue, termínenla sin mí", dejando en claro que no tiene intenciones de seguir con el tema y que no ofrecerá aclaraciones ni explicaciones adicionales.