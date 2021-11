Culpa de Wanda y Mauro, Zaira Nara en crisis con su marido

Estos rumores afectaron el matrimonio de Zaira Nara, quien por solidaridad y compañía para con su hermana le reclamó el accionar cómplice al padre de sus hijos. Y como este escándalo, que pareciera no tener fin, se fue haciendo una bola de nieve tal parece que ahora está afectando la parte laboral de la menor de las Nara que se bajó de un evento de moda esta semana.

Según reveló el periodista Ángel de Brito, Zaira estaba invitada a un evento de primerísimas figuras como Pampita o Valeria Mazza, pero la menor de las Nara se bajó a último momento sabiendo que iba a ser interrogada y consultada por los periodistas sobre el escándalo de su hermana y sobre la ausencia de su anillo de boda en su mano.

Zaira se excusó con que se descompuso a último momento y por eso no pudo acudir dejando plantado a todo su equipo de estilismo y maquillaje esperando en la puerta del hotel. “Me agarró un virus, mal. O me intoxiqué. No sé, pero ayer tenía a todos en el hotel preparándome y se tuvieron que ir” le dijo la modelo a De Brito, alimentando así la confirmación de la efectiva crisis matrimonial.