"Cualquier mujer puede estar buena", el escotazo de Wanda Nara que reventó todos los límites

Sin embargo, antes de su sorpresiva llegada al país, Wanda Nara volvió a levantar la temperatura con una explosiva selfie frente al espejo.

Luciendo sexy y elegante, Wanda Nara no solo enloqueció a los usuarios con su figura sino que acompañó la postal con una picante frase.

Wanda Nara y un look sin límites

"Cualquier mujer puede estar buena, pero no cualquiera es una buena mujer", escribió Wanda generando especulacines.

Para la ocasión, la mujer de Mauro Icardi decidió lucir un catsuit estilo militar con un escote hiper pronunciado.

Además, llevó el pelo suelto y maquillaje natural.

Wanda Nara llegó sin guardaespaldas tras los rumores

En esta oportunidad, Wanda Nara no contó con la presencia de Agustín Longueira, el guardaespaldas que se encargó de su seguridad durante su última visita y que realizó explosivas declaraciones sobre la mujer de Mauro Icardi.

En Socios del Espectáculo revelaron que Mauro Icardi estalló de celos por el sospechoso acercamiento de Longueira a Wanda Nara y decidió echarlo.

El guardaespaldas rompió el silencio, dio detalles del vínculo que tuvo con Wanda Nara y reveló si durmió en la mansión que la rubia y Mauro Icardi tienen en Nordelta.

¿Wanda Nara durmió con su guardaespaldas?

"No… No… Me hubiera encantado porque es una hermosa mujer, pero no lo hicimos", reveló Agustín Longueira en Socios del Espectáculo cuando le preguntaron si había tenido intimidad con Wanda Nara.

"No es que dormí en la casa. Terminó la fiesta privada que le hicieron, la acompañé, seguimos como un after en la casa un ratito, y nada. Yo me fui a otro lado", aclaró desmintiendo los rumores.