coti romero formula primavera 1.jpg Coti Romero se muestra con la fórmula infalible y paraliza la primavera: body cavado, cuero y más.

Ahora, la flamante morocha se la jugó con una de las fórmulas de la primavera: body ultra ajustado y pantalones de cuero con tachas, aberturas y cordones entrelazados, uno de los favoritos de Julieta Poggio.

Desde el piso del Bailando 2023, Coti Romero posó como toda una modelo y acompañó su imagen con un llamativo mensaje. "Estoy cumpliendo mis sueños y seguiré haciéndolo", escribió la ex Gran Hermano recibiendo más de 100 mil likes en minutos.

Coti Romero cautivó con sus transparencias

Coti Romero prendió fuego la noche del sábado con su outfit más infernal.

Disfrutando a pleno de su soltería, Coti Romero no para de enloquecer a sus seguidores con posteos cada vez más atrevidos y su ultima store no fue la excepción.

Siguiendo los pasos de famosas como Julieta Poggio, Pampita, Moria Casán, entre otras, Coti Romero se sumó a las transparencias llevándolas a otro nivel.

De lo mas osada, la diosa se fotografió luciendo un jumpsuit ultra transparente dejando a ver su ropa interior color nude casi imperceptible y la locura en las redes fue total.

Coti Romero topless desde la cama

Coti sorprendió a sus seguidores con una postal desde su cama que dejó a más de uno sin respiración.

Coti Romero arrancó la semana al rojo vivo, en especial luego de que se confirmaran las fuertes versiones de que Alexis el Cone Quiroga le fue infiel con una joven durante un viaje de trabajo.

En medio de las repercusiones que generó la noticia, Coti Romero fue por todo y se sacó una foto desde su cama luciendo un hilo dental estilo Barbiecore como única prenda.

coti romero hilo dental cama.jpg Coti Romero se muestra en hilo dental Barbiecore y topless y paraliza Instagram.

Cubriendo parte de su figura con un su acolchado de plumas. Sin escribier mensaje junto a la imagen, Coti Romero dejó un simple emoji que fue más que suficiente para la explosión de comentarios que recibió.

El romántico intercambio de Coti Romero y El Conejo en la pista del Bailando 2023

Coti Romero debutó como participante en la pista del Bailando 2023 (América) y tuvo un inesperado cara a cara con su ex pareja Alexis El Cone Quiroga.

Ambos se conocieron en la casa de Gran Hermano (Telefe) y comenzaron un apasionado romance que terminó hace casi tres meses. Sin embargo, el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli los volvió a unir y se encendieron las alarmas de una posible reconciliación.

Todo comenzó cuando el conductor le recordó a Coti su extraña actitud el día que Alexis hizo su performance en el programa, y fue entonces que la joven decidió sincerarse sobre sus sentimientos.

coti romero conejo bailando 2023.webp

"La verdad es que yo lo amo con todo mi ser pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces ahí sale esa coraza mía de que no me importa nada y en realidad soy una bola de sentimientos", confesó la correntina.

Acto seguido, Tinelli quiso indagar en la opinión del Cone, que se encontraba como invitado en el streaming del Bailando y el mismo aseguró que no quería hablar para no poner nerviosa a su ex novia. "Quiero que disfrute la noche", afirmó.

De todas formas, mostró una rosa desde la cabina del estudio y expresó: "Había traído esta flor, que me recorrí medio Palermo para encontrar la más linda, pero no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche".

