Coti Romero elevó la temperatura de Instagram con un body ultra cavado

¿Qué outfit lució Coti Romero?

La joven oriunda de Corrientes decidió lucir un increíble body en color fucsia y negro ultra cavado que dejaba ver varias partes de su cuerpo. Además Coti lo combinó con un pantalón negro de jean con varias aberturas, una de las prendas de la temporada.

Coti Romero 2.jpg

El posteo en Instagram de Coti Romero ya supera 1 millón de likes a pocas horas de haberse publicado. Además, sus seguidores decidieron dejarle varios comentarios resaltando su belleza.

"Sos perfecta", "Que buena que estas", "Hermosa", "La más linda de Argentina", son solo algunos de los comentarios que la joven correntina recibió.

►TE PUEDE INTERESAR: Jesica Cirio veneró el Barbiecore con su micro-bikini colaless más fatal

¿Qué requisitos pide Coti Romero para estar en pareja?

Tras haberse separado del "Conejo", Coti Romero aseguró que está lista para comenzar una nueva relación. La joven dejó claro que tiene ciertos gustos y preferencias en cuanto a la apariencia y el comportamiento de los hombres que le interesan.

Embed

Romero aseguró que no le gustan los hombres excesivamente metrosexuales ni aquellos que usan pantalones ajustados, ya que siente que esa elección de ropa no es de su agrado. Prefiere a hombres morochos y de estatura alta, admitiendo que los de estatura baja no son de su preferencia.

“Me parece que a nadie le gusta alguien descuidado, pero no los que son metrosexuales. Me gusta que sean atentos y prolijos. No me gustan los pantalones ajustados. Siento que en cualquier momento explota todo y no me gusta cómo queda. Me gustan morochos y muy altos. Los enanos me la bajan”, fueron las palabras justas de Coti Romero.