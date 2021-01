Connie Ansaldi le dijo gato a Luciana Salazar y redobló la apuesta: "Para mi es un elogio"

Invitada a LAM, Connie expresó su opinión sobre los escándalos que han vivido Luciana y Redrado y los trató de desquiciados.

El feroz ataque completo de tuits entre Connie y Luciana Salazar que terminó con flor de bardo

"Es que no es gente que esté bien o en sus cabales... nadie expone a una niña a esto (por la hija de Luciana, Matilda). A nadie con dos dedos de frente se le ocurre hacer algo así", decía Connie.

Lejos de quedarse callada, Luciana Salazar estalló y a través de las redes sociales destrozó a la panelista.

"¿Qué te pasó Connie Ansaldi, ¿la desquiciada soy yo, o vos? Que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empece a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, una pena!", comenzpo escribiendo.

Fiel a su estilo, Connie tomó el guante y fue por más. "Desquiciada fuiste siempre. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el OGT", le contestó.

"¿Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento Connie? Me parece que sos una fantochada entonces. Yo te diría que ese tweet que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria", le respondió Luciana.

En LAM, Connie redobló la apuesta y explicó sus dichos. La morocha manifestó que es fanática de los gatos y que para ella no se trata de un insulto sino de un halago. Además Connie volvió a liquidar a Luciana por su trabajo como operadora política.

"Yo tengo un gato. Yo amo los gatos y para mí es un elogio. Yo la estoy elogiando. A mí me caía bien y me parecía simpática. Lo que no me parece simpático es cuando se convirtió en un aparato funcional a ciertos sectores", expresó Connie.

"Yo le podría haber dicho cosas cien mil veces más hirientes. Se ofende por lo de gato y no por lo de operadora política", concluyó.