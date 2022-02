Confirmado: Luisana Lopilato espera su cuarto hijo

274374417_449046496958455_8370451762086569006_n.jpg Los hijos de Luisana Lopilato abrazan y besan su pancita de embarazada.

La actriz de las conocidas series Rebelde Way y Casados con Hijos tendrá su cuarto hijo. Sin embargo, habrá que esperar para saber el sexo del bebé y las semanas de embarazo de Luisana.

“Oops. Lo hicimos de nuevo. Bebit@ en camino”, escribió Lopilato. La publicación superó los 200 mil likes en muy poco tiempo y todo apunta a que seguirá subiendo esa cifra. Entre los comentarios abundaron los emojis, mensajes de apoyo, buena onda y felicitaciones para ella y para Bublé.

El misterioso video

Lopilato había subido a sus historias de Instagram un misterioso video en el que promocionó la nueva canción de su esposo Michael Bublé titulada I’ll never not love you. “Se dijo que es solo parte del video. Se dijo que es la secuela de “Haven´t met you yet”, ¿pero qué es?”, escribió seguido de una captura del video de YouTube, con el recordatorio del estreno de la canción.

En el video se aprecia a la actriz caminando por un supermercado junto a sus tres hijos con lo que parece ser un embarazo avanzado. Por lo tanto, se puede interpretar que esa fue la manera no oficial de anunciar el embarazo y la futura llegada de su cuarto hijo.

Sin embargo, y sin necesidad de canciones de por medio, Lopilato hizo un posteo confirmando todas las versiones.