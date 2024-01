Con microbikini estampada y de espalda, Jesica Cirio infartó el verano

Jesica Cirio.jpg Jesica Cirio.

El posteo de la modelo tiene más de 35 mil likes en Instagram y además sus seguidores le han demostrado todo su cariño con comentarios como: "Partis la tierra y el mar presiosa", "Te pasas lo hermosa que eres Jessica", "Más fuerte que televisor de geriátrico", "La rubia más sensual", entre otros.

Jesica Cirio 2.jpg Jessica Cirio.

¿Qué pasará con Jessica Cirio en "La Peña de Morfi"?

Mucho se ha dicho al respecto sobre la continuidad de Cirio en el programa "La Peña de Morfi". Según la modelo ella seguirá al frente del programa musical y culinario, pero trascendió que Telefé está buscando nuevas conductoras. Fue el periodista Ángel de Brito quien reveló que lo directivos decidieron no renovar el contrato de la modelo, el cual venció el 31 de diciembre.

Se habló de Zaira Nara y de Paula Chaves, y ambas conductoras confirmaron que recibieron llamadas por parte de la producción del programa. "A mí me llamaron de Telefé y sé que si no la llamaron a Pau, ya la van a llamar, no para hacer La Peña juntas, para que sea una o la otra", fueron las palabras de Zaira Nara.

Mientras tanto se sabe que Diego Leuco seguirá al frente del programa, al igual que el chef Santiago Giorgini.