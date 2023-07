Con corpiñito underboob y transparencias, Emilia Mernes prendió fuego Instagram

Emilia Mernes 1.jpg

"Bombaaaaa", le escribió Laurita Fernández, "Dios míooooooooo sssantisimooo", fue el comentario de Stefi Roitman, "UNAS GANAS DE SER PATRICIO ESTRELLA", le escribió su novio, el cantante conocido como Duki, etc.

El comentario de Duki guarda relación con el que el vestido de Emilia Mernes tiene bordado al mítico personaje de Patricio Estrella del clásico dibujo animado “Bob Esponja”. De esa forma, el comentario de Duki fue el que más likes recibió.

El momento más duro en la vida de Emilia Mernes

Recientemente la joven se sinceró y habló del mal momento de salud que pasó su papá. Pedro Mernes fue diagnosticado con cáncer. “El reto más grande de mi vida llegó cuando mi papá enfermó de cáncer”, confesó Emilia.

“Yo acababa de empezar mi carrera de solista. Tenía que seguir trabajando para pagarle su tratamiento y no pude acompañarlo mucho en su proceso. Tuve que madurar rápidamente, ponerme la mochila y salir a trabajar para ayudarlo”, continuó relatando la joven cantante.

La cantante no olvida el duro momento y aseguró: “Estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque está muy anémico. Me dijeron que tenía que volver a Nogoyá y cuando llego, me dicen que tenía un tumor en el estómago".

Por suerte el padre de Emilia Mernes se sigue recuperando, y la joven decidió volcar toda esta experiencia en la canción "Mi Guerrero", la cual está destinada a su padre.