Cómo fue el bautismo umbanda de Morena Rial: "Hubo sacrificio"

¡Otra vez! Filtran video de Morena Rial de fiesta en un reconocido boliche

Morena Rial volvió a generar polémica y catarata de críticas por una nueva salida nocturna, esta vez el sábado por la noche como mostraron las fotos obtenidas por Fede Flowers.

Tras haber salido de fiesta el miércoles, Morena Rial disfrutó del fin de semana y fue a bailar con amigos a un reconocido boliche de la noche porteña.

morena rial boliche amerik.jpg

Inmediatamente la gente presente grabó a la joven mientras disfrutaba de la vip."Morena Rial dispersándose otra vez en la noche porteña, esta vez en Amerika con amigos", escribió el periodista Fede Flowers debajo del video que compartió en sus redes.

Horas antes, Morena Rial salió a pasear y aprovechó para promocionar su trabajo como influencer y difusora de contenido en su cuenta de Instagram. "More te pagué publi el otro día y me fue re bien", escribió una usuaria pidiendo link para la promoción 2x1 que ofrece Morena Rial. "Que se pudra todo", escribió junto a su oferta.