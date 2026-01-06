Ciro Martínez y la bajista de Los Piojos Luli Bass de novios: "Ella dejó al marido por él"

“Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista, que se llama Luciana Valdés, tiene 35 años, pero es conocida como Luli Bass. Cuando ayer dije ‘Luli Bass’ en mi casa, mi hijo saltó de emoción. Me dijo ‘es divina, la amo’ y miren lo que es su onda. Toca un bajo verde, con cuerdas verdes y con las uñas verdes”, comenzó contando Iglesias.

Luego, la periodista se refirió a una de las situaciones que más comentarios generó en el ambiente del rock: el regreso de la banda sin la participación del histórico bajista Micky Rodríguez.

“Hay una pequeña polémica con esto: cuando se vuelven a juntar Los Piojos después de 15 años, no le avisan al bajista y lo limpian, nadie entendía por qué. Pero no lo consultaban, no lo llamaron, no le preguntaron nada. El bajista se termina alejando y después Ciro la mete a Luli como bajista”, relató.

Iglesias también aportó información sobre la situación personal de Luli Bass en el momento en que habría comenzado el vínculo. “Ella estaba casada, pero Ciro ya la tenía y la empieza a tratar muy bien, y ella se enamora, deja a su marido y hoy están juntos”, aseguró.

Según detalló, la bajista estaba casada con Heber Vicente, integrante de Los Ratones Paranoicos, con quien tiene dos hijos.

La panelista incluso contó que se comunicó con el músico para conocer su postura. “Estaba casada con el baterista Heber Vicente. Yo recién hablé con Heber y le pregunté ‘¿Ustedes tienen algún conflicto?’. Me dijo ‘Está todo bien, me llevo muy bien con ella’. Como que por ahí Heber había quedado un poco triste por esto, pero me aseguró que no. Lo que sí, ella se fue de la casa”, agregó.

La gran trayectoria de Luli Bass

Luciana Valdés, conocida en el mundo musical como Luli Bass, es una talentosa bajista argentina nacida el 21 de mayo de 1990 en Buenos Aires. Con el bajo en sus manos desde los 9 años, construyó una sólida carrera que la llevó a compartir escenario con grandes nombres del rock nacional.

luli Bajista. Luli Bass tiene una dilatada trayectoria dentro de la música y el rock nacional.

Desde 2009 es la bajista de Jimmy Rip and The Trip, con quien grabó tres álbumes y realizó extensas giras por Argentina y países vecinos. Su versatilidad le permitió trabajar con artistas de la talla de Valeria Lynch, Juanse, Black Amaya y Daniel Raffo, consolidándose como una de las bajistas más respetadas de la escena actual.

En 2024, Luli alcanzó un hito en su carrera al sumarse a Los Piojos para los shows de regreso de la legendaria banda, ocupando el lugar de Micky Rodríguez en el bajo. Su incorporación no solo marcó un momento histórico para la banda, sino que también puso en el centro de atención su innegable talento y trayectoria.

Fuente: revistagente.com