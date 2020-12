Cinthia Fernández preguntó por un criadero de perros y le dijeron de todo: "Me dicen asesina"

Fiel a su estilo, la ex de Baclini utilizó su cuenta de twitter y realizó un letal descargo. "¡Me dicen asesina por no adoptar! ¡Ya me cansé! El año pasado lo mismo... Y el perro me lo había regalado un amigo. Este año, uniré una raza específica y también soy asesina. Si fuera así las veterinarias que venden serían ilegales, el mundo sería ilegal", expresó.

Y se despidió remarcando su compromiso con los animales al recordar un episodio pasado. "Además, se olvidan de que fui la primera en ofrecerme y la que casi recibe en su casa al Golden que fue golpeado y se hizo viral, para ser adoptado. Y por cuestiones ajenas a mí no pasó. Pero bueno, putear todavía es gratis", sentenció.