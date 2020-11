Cinthia Fernández contó que duerme en el auto y explotó en llanto

Cinthia Fernández y Facundo Magrané cantaron "Libre"

Atento a la participante, Ángel de Brito indagó: “¿Te quedaste mal, Cinthia, que estuviste llorando en el corte?”. Con una risa nerviosa, la también panelista de LAM explicó: “Lloro porque me da mucha vergüenza hacer algo que no sé. Es por vergüenza, no es por otra cosa. Soy una bolu…, perdón”.