Cinthia Fernández confirma que es la reina de la microbikini color marrón imperdible del verano

cinthia fernandez bikini marron.jpg Cinthia Fernandez confirma que es la reina de la microbikini color marrón imperdible del verano.

Como siempre, Cinthia Fernández no solo se robó los elogios con su figura sino también con su microbikini. Siguiendo a tops como Romina Malaspina, Cinthia fue por el color marrón estrella del verano 2025 y arrasó.

Cinthia Fernández impone tendencia con sus bikinis

Al igual que famosas como Rocío Guirao Díaz, Belu lucius, Yanina Latorre, entre otras famosas, Cinthia Fernández colaboró con una marca lanzando su propia colección cápsula.

Para este temporada primavera verano 2025, Cinthia Fernández ha sorprendido con sus tendencias apostando por diseños explosivos llenos de color.

cinthia fernandez bikini barbiecore.jpg

Como no podía ser de otra manera, el fucsia no quedó afuera de sus creaciones. Cinthia Fernández lo lució en una microbikini de inspiración Barbiecore con bombacha hilo dental ultra XS.

Cinthia Fernández estrena bikini off-white y neón

Además de su microbikini Barbiecore, Cinthia Fernández también le dio protagonismos a los clásicos de todos los años como el blanco en clave off-white que presumió ella misma desde la pileta.

cinthia fernandez bikini offwhite.jpg

Claro que los tonos neón tampoco quedaron afuera de su cápsula 2025. Cinthia Fernández no solo incluyó esta tendencia sino que fue por más sumándose al tricolor otro de los must have de la temporada.

cinthia fernandez bikini tricolor.avif

Cinthia Fernández marca tendencia desde la Riviera Maya

Cinthia Fernández armó las valijas y viajo a la Riviera Maya para disfrutar de una nueva luna de miel con su novio Roberto Castillo, mostrándose más enamorada e imponiendo tendencia.

Además de usar las playas mexicanas como escenario para desfilar todas sus microbikinis, Cinthia Fernández se animó a lucir looks veraniegos súper sexys.

cinthia fernandez vestido atigrado mexico.jpg

Para una de sus salidas nocturnas al famoso club Coco Bongo de Playa del Carmen, Cinthia Fernández fue por el furor de las transparencias en clave off-white llevándolas en un vestido lencero ideal para resaltar su bronceado.