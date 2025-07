CHINA LIKE CONTRA VICUÑA China Suárez volvió a disparar contra Benjamín Vicuña: "Hay niños ignorados".

"Hay niños que crecen sintiéndose ignorados, aunque su papá esté todos los días en la casa”, sigue la indirecta que eligió la China Suárez para volver a cuestionar a Vicuña y su rol paternal.

El explosivo reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La China Suárez llegó a Turquía en medio del escándalo por la viralización de videos íntimos de Mauro Icardi, completamente desnudo.

Mientras siguen surgiendo videos y versiones sobre el motivo de la filtracion del material privado de Mauro Icardi, la China Suárez volvió a confirmar su amor por el futbolista.

Como siempre, la China Suárez lo hizo a través de sus redes sociales publicando un video del momento en que se reencontró con Mauro en Estambul.

china suarez reencuentro icardi turquia

En la grabación se puede ver a la China corriendo a sus brazos y, como suele suceder con sus posteos, estallaron los comentarios. "Llegó sangre mediática", escribió la cuenta de LAM.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo

La China rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.

"Nadie puede estar tranquilo con esto. Yo la apoyo mucho a ella", siguió Graciela Alfano quien desde hace meses ha expresado su amor y defensa incondicional hacia la China Suárez en medio del escándalo con Wanda Nara.