Esta semana, se conoció una foto de Eugenia La China Suárez comiendo un alfajor y rápidamente sus seguidores la acusaron de provocar a Pampita ya que la marca tiene el mismo apellido que su actual novio, Mariano Balcarce.

Tras el escándalo, la mujer de Benjamín Vicuña aclaró: “Tu cara cuando suben una foto de cuando tenías el pelo castaño y dicen que fue el fin de semana. La mala leche jamás deja de sorprenderme. No hago pelotudeces, ni provoco a nadie. No tengo tiempo ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales”.

Por último, escribió en su cuenta de Instagram: “¡Buen día para todos! Y para los mala leche, amor, mucho amor”.