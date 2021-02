Finalmente, después de unos meses, la hija de Claudio Paul Caniggia decidió contar qué fue lo que pasó y acusó a la modelo de traicionarla al aire.

Tras un picante móvil con Yanina Latorre, Charlotte le suplicó a la conductora que no la cruzara en vivo con la panelista de LAM pero Pampita hizo todo lo contrario.

Después de eso, Charlotte Caniggia decidió no volver al programa y asegura que nunca más volvió a hablar en privado del tema con la modelo y conductora que recientemente anunció un nuevo embarazo.

Te puede interesar: La impactante foto de Cande Tinelli mostrando su abdomen: "Antes veía esto y no la subía"

"No, para nada. No me interesa. Mejor igual, todo pasa por algo en la vida. Me chupa un huevo, ya está", dijo.

charlotte pampita.jpg Charlotte Caniggia duró poco y nada en el programa de Pampita

La abrupta renuncia de Charlotte y los rumores que surgieron

La periodista Andrea Taboada contó en LAM que Charlotte Caniggia había renunciado al programa de Pampita por las fuertes críticas que recibió por parte de Yanina Latorre.

"Renunció y no vuelve nunca más Charlotte Caniggia al programa de Pampita Carolina Ardohain", decía entonces la angelita. "Hay varias versiones, una es por el tema de Yanina. Yo pude cruzar un par de palabras con el representante y me dijo que tiene la mejor con la producción de Pampita y tiene la mejor con vos, Yanina. Él me lo aclara ante una pregunta mía", contaba.

Latorre contó su versión: "Ella al otro día de nuestro… De nuestro nada, porque ella me insultó porque yo dije que no me gustaba cómo era como panelista, fue y dijo que no volvía al programa por nosotras".

"Yo estuve 45 minutos en un móvil, nunca me hizo una pregunta, nunca me enteré que estaba en el estudio", dijo picante, fiel a su estilo.

Sin embargo, esta nueva versión propinada por la propia Charlotte Caniggia echa por tierra todo lo anteriormente dicho.