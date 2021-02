La impactante foto de Cande Tinelli mostrando su abdomen: "Antes veía esto y no la subía"

cande cinturaa.jpg

"Quizás les parece una pelotudez, pero yo antes veía esto y no subía la foto. Me deprimía, me ponía obse con la restricción de alimentos y sino vomitaba 'castigándome' por ser 'gorda'", comenzó escribiendo.

"Que IDIOTA fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan tan tan poco importante".

"Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma, disfruten, coman, ríanse, amen", concluyó.