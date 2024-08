Sin tapujos, Charlotte Caniggia no solo le contestó a sus followers sino que redobló la apuesta acompañando su explicación con una postal donde se la ve llevando el conjunto de lencería más explosiva.

charlotte caniggia transparencias.jpg Charlotte Caniggia se suma al hilo dentalen clave transparencias coquette y anticipa la primavera.

De lo más sexy, Charlotte Caniggia se animó a llevar la tendencia de las bombachas hilo dental ultra XS con transparencias de encaje de inspiración coquette y bralette al tono, dejando a la vista su impactante figura.

Charlotte Caniggia revoluciona Divas Play

Alejada momentáneamente de la televisión, Charlotte Caniggia siguió los pasos de famosas como Wanda Nara, Fernanda Callejón, Barby Silenzi, desplegando toda su sensualidad en Divas Play.

Tras varios meses de silencio, Charlotte Caniggia reapareció anticipando nuevas fotos con una postal más que suficiente para sus followers de Instagram que quedaron impactados con su sesión infartante.

charlotte caniggia hilo dental divas play.jpg Charlotte Caniggia se suma al furor del hilo dental ultra cavado en clave XS y con recortes XL.

Para el pequeño adelanto que mostró Charlotte Caniggia, la diosa mostró su lomazo como nunca antes luciendo una bombacha hilo dental de inspiración coquette ultra XS y con jugadísimos recortes dejando mucha piel a la vista.

Charlotte Caniggia reina del shiny

Charlotte Caniggia arrasa con postales de su vida diaria y sus atuendos, mostrando los estilos más candentes de la temporada.

Como no podía ser de otra manera, la tendencia ultra shiny no quedó afuera de sus elecciones fashionistas, llevándola a otro nivel con un conjuno sastrero íntergramente bordado por paillettes ultra golden.

Charlote Caniggia posó de lo más chic con su outfit estilo pijama, compleméntandolo con ponytail como peinado, sandalias y un mensaje de lo más trendy. "Yeah, high heels on my tippies... Dolce and Gabbana, that’s on my titties Cop me Vetements when I ride the dickie I still got the juice, bitch, buy a sippie", escribió.

charlotte caniggia shiny ultra golden.jfif Charlotte Caniggia confirma que es la nueva reina del shiny en clave ultra golden al ras.

Charlotte Caniggia reina del red corde

Charlotte Caniggia salió de compras y desde un probador, Charlotte Caniggia mostró cómo luce la tendencia del red core, una de las infaltables de esta temporada otoño invierno 2024 con un conjunto de transparencias de encaje ultra revelador.

charlotte caniggia red core.jfif Charlotte Caniggia confirma que es la nueva reina del redcore: ultra transparencias, braless y mucha piel.

Charlote Caniggia se sumó al estilo que tiene al rojo como protagonista, jugándosela con su look de inspiración sastrero animándose a lucirlo sin brassier dejando a la vista todo su underboob sin restricciones.

Charlotte Caniggia la reina de las transparencias

En esta oportunidad, Charlotte prendió fuego la semana posando de lo más atrevida con la tendencia furor del verano 2024: las ultra transparencias.

charlotte caniggia transparencias crochet.jpg Charlotte Caniggia impacta con sus transparencias tejidas y paraliza la tendencia.

La influencer se la jugó con un vestido estilo playero con transparencias tejidas al crochet. Súper sensual, Charlotte Caniggia incluso se animó a llevarlo sin brassier dejando su underboob a la vista.

Charlotte Caniggia paraliza las Cataratas

Aprovechando el carnaval, Charlotte Caniggia viajó a las cataratas para tomarse unos días de descanso y desde allí se mostró más impactante y Barbiecore que nunca.

Una vez más, Charlotte Caniggia presumió su figura apostando por la tendencia Barbiecore, una de sus favoritas, llevándola en un conjunto fucsia imposible de pasar desapercibido.

CHARLOTTE CANIGGIA BARBIECORE.jpg

Fiel a su estilo, Charlotte resaltó sus curvas con pantaloncitos de flecos y corpiñito ultra XXS al tono luciendo como una Barbie de la vida real.

Charlotte Caniggia se suma al coquette

Charlotte regresó al país y sorprendió a sus followers con nuevo look y atrevida producción de fotos.

Siempre fashionista, Charlote Caniggia no tardó en sumarse al furor del estilo coquette, el favorito de famosas como la China Suárez y Emilia Mernes, entre otras, llevándolo a otro nivel.

charlotte caniggia coquette.jfif Charlotte Caniggia es la nueva reina del coquette con su último look: ultra ceñido, off white y más.

La diosa protagonizó una sesión fotográfica para su peluquero en la que se destacaron unos llamativos accesorios de lazos y moños con apliques de flores en tonos rosas y colorados adelantando el día de San Valentín.

Siempre sexy, Charlotte Caniggia eligió como atuendo un vestido off- white manga larga con fruces ultra ceñido, con escote de hombros al descubierto y make up de ojos smokey y labios glossy.

charlotte caniggia coquette 2.jfif Charlotte Caniggia es la nueva reina del coquette con su último look: ultra ceñido, off white y más.

