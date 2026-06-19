Celia, la mamá de Lionel Messi, le respondió a Florencia Peña

celia messi florencia peña La respuesta de Celia Messi a Florencia Peña.

“Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo”, cerró elogiando la actitud de Celia luego de que Florencia Peña diera por confirmada -erróneamente- la muerte de Jorge Messi en su programa de streaming.

Alerta por el estado emocional de Florencia Peña

Florencia Peña anunció que deja Luzu TV tras el escándalo que se desató por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Si bien Florencia Peña usó sus redes sociales para hacer su descargo y pedir disculpas a la familia de Messi, su manager y amigo personal Sebastián Centeno habló en el programa de Luis Ventura y Marina Calabró y expresó su preocupación por el estado emocional en el que se encuentra Florencia. "Florencia está completamente rota y destrozada. Me asusté cuando la vi", arrancó.

“Si la quieren matar, matenla. Florencia se equivocó con una noticia que le dio una producción en la que confía por estar haciendo un streaming en vivo”, siguió sobre las críticas que está recibiendo. "La conocen a Flor y te podrá gustar o no, pero esto es algo más delicado. Cualquiera se puede equivocar, somos seres humanos. ¿Por esto vamos a salir a matar y descuartizar a una persona? ¿A querer arruinarla?", insistió.

Se equivocó y está totalmente destruida. ¿Qué más quieren? ¿Que se tire de un balcón?", lanzó mientras que Marina Calabró reveló que se está evaluando la intervención de asistencia médica para Florencia Peña.

El mensaje de Florencia Peña a la familia Messi

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".