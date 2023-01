Celeste Cid cumplió 39, se mostró en bikini y causó un terremoto

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Explotó Carlos Paz! Se viralizó una foto de Marcela Kloosterboer en micro-bikini animal print y la foto es brutal

Dueña de una belleza impactante, Celeste Cid recibió una catarata de saludos y elogios y acompañó sus fotos con una emotiva reflexión.

celeste cid bikini.jpg

"39, no entiendo cuando pasó todo.Y pasó de todo, y finalmente la vida se parece -más que mucho- a lo que siempre soñé. No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz. Gracias a todas las personas con las que me crucé, de todas aprendí algo. Gracias a mi misma .. por, ante todo, siempre elegir creer y proteger a la niña que aún habita en mi", escribió feliz con su presente.

La tremenda foto de Celeste Cid en corpiño transparente

Al igual que famosas como Pampita y Zaira Nara, la actriz es una de las tops más solicitadas por las marcas más exclusivas y también una de las invitadas infaltables a los lanzamientos más glam.

En esta oportunidad, Celeste asistió al lanzamiento de la nueva fragancia de una reconocida marca de perfumes y cautivó a todos los fans que quedaron impactados con su belleza y sensualidad.

celeste cid corset transparente.jpg

Fue su peluquero quien compartió fotos donde se la ve luciendo un corset de paillettes transparentes con un conjunto sastre blanco de pantalón y blazer XL con plumas en los puños súper elegante.

Celeste Cid viajó a Mendoza y explotó la red

La actriz armó las valijas y viajó a Mendoza para disfrutar de unos días a puro vino, recorrida de bodegas, montaña y relax.

Como no podía ser de otra manera, Celeste Cid compartió fotos desde el momento en que llegó a la provincia e incluso posó desde unas viñas como toda una diosa.

celeste cid mendoza 2.jpg

"Un tiki de Mendoza y sus colores", escribió Celeste Cid junto al álbum que no solo cautivó a sus fans sino a Marcela Kloosterboer que comentó "Y sus comidas", haciendo referencia a la oferta gastronómica mendocina.

Celeste Cid hizo estallar a Lali con sus transparencias

Celeste Cid asistió al estreno de la serie "Santa Evita" luciendo un vestido de encaje con transparencias súper sensuales y Lali no se pudo contener.

La jurado de La Voz no dudó en elogiar a Celeste Cid en su cuenta de Instagram. "Sos un afano", escribió Lali divertida al igual que otras famosas que llenaron de comentarios el posteo.

celeste cid lali.jpg

