Catriel y Paco Amoroso hundieron a Emilia Mernes y Tini Stoessel

catriel y paco gran hermano

“Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas... Me tienen cansado. Unas pesadas”, cerró el música provocando una catarata de reacciones.

Qué famosas dejaron de seguir a Emilia Mernes

Tini Stoessel confirmó la interna con Emilia Mernes y la dejó de seguir en Instagram provocando una ola de reacciones entre celebrities y fanáticos de todo el mundo.

Desde hace varias semanas, las versiones sobre la mala relación y distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no pararon de crecer, en especial luego de las declaraciones de Tini en una entrevista.

"Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que...¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme. Antes era mucho más ingenua, y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por donde va la gente. Lo bueno de eso es que te hace elegir también quién querés ser vos", decía Tini Stoessel generando especulaciones sobre su pelea con Emilia Mernes.

tini emilia viboraa ¿Tini Stoessel trató de víbora a Emilia Mernes?

Ahora, luego del radical gesto de Tini Stoessel en su cuenta de Instagram, las redes sociales estallaron con la lista de famosas que tomaron la misma decisión en medio de una guerra imposible de pasar desapercibida.

Todas contra Emilia Mernes

Otra de las cantantes que también se distanció de Emilia Mernes a pesar de haberse mostrado juntas y cercanas en sus comienzos fue María Becerra.

María Becerra y Emilia Mernes fueron las dos mujeres que formaron parte del grupo "Los del Espacio" aunque semanas atrás se comprobó que la nena de Argentina no sigue a Emilia en Instagram.

Además, en las últimas horas se confirmó que Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, tampoco sigue a Emilia Mernes en sus redes lo que se consideró como un apoyo incondicional a su amiga Tini Stoessel.