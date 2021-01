https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbalfederico%2Fstatus%2F1354820320616620040 Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen d cuidarse — Federico Bal (@balfederico) January 28, 2021

Quien brindó el último parte médico sobre la salud de la artista fue su amigo Marcelo Polino, a quien Fede Bal le confirmó que "se ha complicado un poco Carmen" y que "está en coma farmacológico e intubada".

Por su parte, la jefa de prensa de Fede Bal, Martina Valía, confirmó sin mucho detalle que "bajó la oxigenación y no podía respirar bien".

Carmen Barbieri tiene 65 años y es asmática por lo que es considerada persona de riesgo para el coronavirus.

La infección le ha afectados los dos pulmones.

En las redes sociales, famosos y amigos expresaron sus deseos de buena salud para la actriz usando el apodo "La Leona" con el que se la conoce.

Flavia Palmiero le confió su amor a la familia, mientras que Luciana Salazar, desde Miami, deseó que "pase todo esto pronto" y se recupere. También le dedicaron mensajes Silvina Escudero, Florencia Peña, Patricio Arellano, Andrea Estévez, Silvina Chediek, Lorena Meritano, Victoria Xipolitakis, entre otros.

Qué es un coma farmacológico

Un coma inducido es cuando se seda a un paciente para reducir su consumo de oxígeno y energía, y poner al cerebro a "dormir". Mientras tanto, se monitorea su actividad.

Se busca proteger el cerebro manteniendo al paciente profundamente sedado y así darle tiempo al cuerpo para recuperarse, ya que en este estado, el órgano necesita menos sangre, oxígeno y glucosa.

"El coma inducido es utilizado en el caso de que una patología o herida cerebral provoque un aumento de la presión intracraneana o para que el paciente se acostumbre, por ejemplo, a una ventilación mecánica que va a durar más de lo habitual, o porque se necesita que no consuma mucho oxígeno, que no se mueva o no tosa", dice el doctor José Miguel Montes, anestesista y jefe técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Adulto de Clínica Alemana.

