"Así te abrazamos fuerte para que estés bien. Desde siempre", publicó en su cuenta de Twitter un esperanzado hijo que saca fuerzas desde donde puede.

carmen barbieri coronavirus fede bal.jpg Luego de que se sepa que Carmen Barbieri está en coma farmacológico por el cuadro de coronavirus que sufre, su hijo Fede Bal conmovió a todos en las redes

También la replicó en su perfil de Instagram:

Carmen Barbieri está internada hace 10 días. El jueves debió ser trasladada a terapia intensiva luego de que se complicara la neumonía bilaterial que le dio por la infección del coronavirus.

Este sábado por la mañana Marcelo Polino confirmó que los médicos decidieron ingresarla a un coma farmacológico e intubarla.

El estado actual de Carmen es informado por Fede Bal a los amigos de la artista a través de un grupo de Whatsapp. En el mismo ratificó entre las 12 y las 13 de hoy que "Carmen había entrado en coma farmacológico y que su estado no era el mejor", reveló Sandra Domínguez, mejor amiga de la Leona.

Con este nuevo mensaje, Fede Bal intenta brindarle buena energía a su madre desde lejos. Ya el jueves había escrito: "Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja".

Carmen Barbieri se encuentra internada desde el 20 de enero en la Clínica Zavala cuando fue trasladada con un cuadro de neumonía bilateral derivada de coronavirus y ya se encontraba aislada por haber sido contacto estrecho de Sol Pérez, con la que comparte staff en las grabaciones de la segunda edición del “reality” culinario “MasterChef Celebrities” y quien ya había dado positivo.

Qué es un coma farmacológico

Un coma inducido es cuando se seda a un paciente para reducir su consumo de oxígeno y energía, y poner al cerebro a "dormir". Mientras tanto, se monitorea su actividad.

Se busca proteger el cerebro manteniendo al paciente profundamente sedado y así darle tiempo al cuerpo para recuperarse, ya que en este estado, el órgano necesita menos sangre, oxígeno y glucosa.

"El coma inducido es utilizado en el caso de que una patología o herida cerebral provoque un aumento de la presión intracraneana o para que el paciente se acostumbre, por ejemplo, a una ventilación mecánica que va a durar más de lo habitual, o porque se necesita que no consuma mucho oxígeno, que no se mueva o no tosa", dice el doctor José Miguel Montes, anestesista y jefe técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Adulto de Clínica Alemana.