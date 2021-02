Cande Tinelli confesó que se siente fea y pidió ayuda a sus followers

Cande estrenó un picante flequillo y acompañó la postal escribiendo “cortame un poquito las puntas quemadas”.

cande cazzu.jpg

La foto causó furor en minutos y recibió comentarios de figuras como Marcelo Tinelli que escribió "qué linda que estás ruby", Mariana Brey y hasta Coti.

Sin embargo, muchos seguidores comenzaron a comentarle diciéndole que se había copiado el look de Cazzu, la trapera que luce un flequillo característico y Cande tomó la drástica decisión de borrar la foto.

“A todos los que me están diciendo que me copié de Cazzu, no me copié de Cazzu: no me quedó opción porque tenía el pelo todo quemado”, dijo Cande en un video que también arrobó a Cazzu y le dijo: “Cazzu, te amo y lo sabés”.

A pesar de haber renovado su estilo, Cande sorprendió a sus followers con una historia en la que hablo abrió su corazón y habló sobre su autoestima.

"¿Tienen días de mierda donde se sienten feos y con la autoestima por el piso? ¿Les pasa? Gracias ¿Algún tip?", expresó.

Inmediatamente la cantante recibió cientos de comentarios incluidos los de su hermano Fran Tinelli que apoyó a Lelé y un sorpresivo mensaje de Maia Sorokin, hija de Coti.