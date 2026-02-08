Camila Homs mostró su figura posparto a 10 días de haber parido y generó impacto

cami homs posparto Camila Homs revolucionó las redes con su figura posparto.

“Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y de sus hermanitos. De a poquito apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor”, escribió.

Escándalo por el nombre que eligió Camila Homs para su bebé

Luego de que Camila Homs y José Sosa pesentaran a Aitana, el nombre que eligieron para su primogénita provocó todo un terremoto.

Inmediatamente las redes sociales estallaron al vincular el nombre de Aitana con el de la famosa cantante española, ex de Sebastián Yatra, con quien Tini Stoessel no tendría buena relación.

cami homs aitana Nació Aitana, la hija de Camila Homs, y estalló la polémica.

“¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”, “¿Es una venganza hacia la cantante?”, “¿No había otro nombre?”, fueron algunos de los comentarios que estallaron las redes.

Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Despúes de explotar las redes sociales con postales de sus paradisíacas vacaciones en el caribe mexicano,Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían en plenos preparativos de su boda.

En LAM, Pilar Smith reveló detalles exclusivos asegurando que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarían este 2026 en el mes de diciembre y rodeados de estrellas internacionales. "El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo intimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso", arrancó la angelita.

Además luego de varias versiones, Pilar confirmó que la gran celebración seria en Buenos Aires en uno de los lugares favoritos de las celebrities el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Jorge Lanata, entre otros.

Tini Stoessel - Rodrigo De Paul Cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Como no podía ser de otra manera también se filtraron algunos de los invitados a la boda entre ellos, Ricky Martin. "También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboració...Van a hacer una versión de Vuelve", anticipó.