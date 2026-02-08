Camila Homs mostró su figura posparto a 10 días de haber parido y generó impacto

El martes 27 de enero Camila Homs dio a luz a su primera hija con José "El Principito Sosa". La modelo y el jugador de Estudiantes celebraron la llegada de Aitana en el Sanatorio Otamendi,
A poco más de 10 días de haber parido a su tercera hija, Camila Homs revoucionó las redes sociales mostrando su figura posparto con una selfie frente al espejo.
Al natural, sin maquillaje y dejando parte de su abdomen a la vista, Camila Homas habló de cómo esta transitando los primeros días tras salir del hospital y comenzar su nueva vida con Aitana y toda su familia.
“Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y de sus hermanitos. De a poquito apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor”, escribió.
Escándalo por el nombre que eligió Camila Homs para su bebé
Luego de que Camila Homs y José Sosa pesentaran a Aitana, el nombre que eligieron para su primogénita provocó todo un terremoto.
Inmediatamente las redes sociales estallaron al vincular el nombre de Aitana con el de la famosa cantante española, ex de Sebastián Yatra, con quien Tini Stoessel no tendría buena relación.
“¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”, “¿Es una venganza hacia la cantante?”, “¿No había otro nombre?”, fueron algunos de los comentarios que estallaron las redes.
Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Despúes de explotar las redes sociales con postales de sus paradisíacas vacaciones en el caribe mexicano,Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían en plenos preparativos de su boda.
En LAM, Pilar Smith reveló detalles exclusivos asegurando que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarían este 2026 en el mes de diciembre y rodeados de estrellas internacionales. "El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo intimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso", arrancó la angelita.
Además luego de varias versiones, Pilar confirmó que la gran celebración seria en Buenos Aires en uno de los lugares favoritos de las celebrities el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Jorge Lanata, entre otros.
Como no podía ser de otra manera también se filtraron algunos de los invitados a la boda entre ellos, Ricky Martin. "También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboració...Van a hacer una versión de Vuelve", anticipó.