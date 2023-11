Brenda Asnicar deja su corpiñito XXS más audaz a la vista y paraliza Italia

Inspirada en los atuendos de los 2000, Brenda Asnicar agregó cinturón de cuero blanco con tachas y chaqueta de jean logrando un outfit de una verdadera pop star.

brenda asnicar corpiñito italia 2.jpg

Siempre fashionista, Brenda Asnicar protagonizó un verdadero desfile de tendencias, donde como no podía ser de otra manera, las transparencias no quedaron afuera.

La diosa argentina incluso se animó a llevarlas a otro nivel al lucir un vestido negro ultra ceñido al cuerpo que combinó con ropa interior color dorada metalizada.

brenda transparencias doradas.jpg

Logrando un golden look transparente de lo más llamativo, Brenda Asnicar causó toda una revolución. Como si no fuera suficiente, posó como recién salida de la piscina.

Brenda Asnicar la reina de los recortes

Brenda está protagonizando una gira musical en las ciudades más importantes y también disfrutando del verano europeo.

Convertida en toda una estrella pop en Italia, Brenda Asnicar no para de arrasar en sus shows donde no solo destá deslumbrando con su talento sino que está protagonizando un verdadero desfile de looks.

brenda asnicar bodysuit 2.jpg Brenda Asnicar dinamita el látex en un combo sublime: catsuit fajado, recortes, cadenas, y colaless letal.

Desde atuendos de inspiración Barbiecore hasta conjuntos shiny, Brenda se ha animado a todas las tendencias aunque su último look ha reventado todos los límites de la sensualidad.

Siguiendo a famosas internacionales como Dua Lipa, Brenda Asnicar dinamitó la cordura con un bodysuit de látex ultra ajustado, lleno de recortes, con cadenas bordadas y colaless a la vista.

brenda asnicar bodysuit 3.jpg Brenda Asnicar dinamita el látex en un combo sublime: catsuit fajado, recortes, cadenas, y colaless letal.

Brenda Asnicar cautivó desde Capri

Brenda Asnicar llegó a la Isla de Capri y desde allí aprovechó para subir fotos de sus recorridas, días de playa, paseos en bote, y, porsupuesto, de sus impactantes looks veraniegos.

brenda asnicar capri 2.jpg

En esta oportunidad, Brenda mostró su faceta más glamorosa luciendo como toda una diva con un vestido bata XL color azul furioso con transparencias, escotazo XL y hasta tajo mega profundo en la pierna.

Súper Barbie, la morocha lo combinó con sandalias fucsia con plumas bordadas y cerró su atuendo con aros dorados y piedras de colores logrando una combinación despampanante, ideal para el verano europeo.

brenda asnicar capri 1.jpg Explosión por las tremendas fotos de Brenda Asnicar en las playas de Capri.

