¡Bombazo! Ricky Martin le mandó un explosivo regalo a Barbie Vélez

El posteo causó gran revolución entre los seguidores que a los pocos minutos comenzaron a especular sobre el tema. Sin embargo, Barbie Vélez no fue la única que recibió un presente ya que se trataría de una acción promocional para dar a conocer el nuevo tema de Ricky.

El mega regalo consistió en una caja con un desayuno, que contaba con una taza, un saquito de café y una botellita con jugo, entre otras cosas.

barbie regalo ricky.jpg

Barbie Vélez cambió su look

Barbie Vélez causó sensación con un impactante cambio de look que dejó sin palabras a sus seguidores.

La hija de Nazarena Vélez suele animarse a probar diferentes tendencias y colores en su cabello aunque jamás había tocado el largo de su cabellera hasta ahora.

Barbie Vélez decidió pasar por la peluquería y se cortó el pelo logrando una transformación explosiva.

"Bueno bueno llegó el cambio... ¿Qué opinan?", escribió Barbie junto a la foto que causó sensación y se llenó de elogios y likes por parte de sus followers.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZkTHO2uSpC%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABIjP0UQIlPrLq8PJxda5jYjAXJY2yLV5uXvuUSLq4wRpvZAVbNuZCKiPo7ZB6JWC4bDdQZB7j6vRFxm00WQGqzbsCWhzvzoW1eXLmTSlLoCvrf9aNi8ZAaYK8mivepjx9ontchADZCnhpT5FkYQupZBGG4B7uOnkoZA7c0MlfoZCZAaiqZApcBbUMZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Barbie Vélez se puso un piercing

Días antes, la morocha se animó a otra de las tendencias del momento.

La esposa de Lucas Rodríguez decidió seguir los pasos de famosas como Tini Stoessel, entre otras, y se animó a probar la tendencia de los piercings.

Súper jugada, Barbie Vélez eligió ponerlos en su rostro. La top lució uno en su boca y otro en su nariz y preguntó la opinión de sus followers.

barbie velez look.jpg

"Me compré piercings falsos para ver cómo me quedarían. ¿Qué opinan?", escribió Barbie recibiendo las más variadas opiniones aunque varios le recomendaron no sumarse a esa tendencia.

Barbie Vélez arrasó el Carnaval

Semanas antes, Barbie Vélez viajó para participar del Carnaval de Gualeguaychú y sorprendió a todos los presentes.

A pesar del aumento de casos de coronavirus, Barbie Vélez participó del mega evento que contó con la presencia de más de 20 mil espectadores.