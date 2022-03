¡Bombazo! Paula Chaves fue la que le contó a Wanda Nara del romance de Mauro Icardi y la China Suárez

paula china 3.webp

“Me lo dijo Wanda. La primera persona que se dio cuenta de que con la China Suárez podría estar pasando algo, porque había muchos likes de un lado y del otro, fue Paula”, señaló la panelista.

“Meses antes, porque esto venía de hacía mucho tiempo antes de que Wanda se dé cuenta, Paula la llamó a la China y le reprochó ‘te estás metiendo acá’. Porque, conociéndola, por cómo se maneja y cómo es, vio que era la forma en la que se manejaba la China”, agregó.

Paula Chaves descubrió a la China Suárez y llamó a Zaira

A pesar de ser íntima amiga de la China Suárez cuando comenzó el romance de la actriz con Icardi, Paula Chaves decidió hablar de sus sospechas con Zaira Nara.

"En todo el Wanda Gate, en algún momento lo conté. Hubo un primer llamado de Paula en el que habló con Zaira, porque medio como que se había dado cuenta", explicó Yanina.

"Fue la primera que se dio cuenta, meses antes. Además, si vos seguís a personas del mismo círculo, a vos te apareen que tus contactos likearon a tal o a cuál”, cerró.

Paula Chaves confirmó su pelea con la China Suárez

"Sin nombrar a nadie, ¿es cierto que hubo una fractura ahí?”, preguntó el cronista haciendo referencia a la China Suárez.

“A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda", respondió Paula.

"No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías. No tengo nada que ver. La verdad es que me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema", siguió indignada con las noticias que la involucraron en el Wandagate.

Si bien quiso quitarle dramatismo a la situación, Paula Chaves confirmó que pasaron cosas íntimas tras el escandaloso affaire.

“No estoy enojada ni mucho menos, no me pelé con nadie. Simplemente pasaron muchas cosas íntimas, más allá de esto que no están buenas y que me apenan", agregó .

“Yo no le dije sor… a nadie", cerró divertida.

