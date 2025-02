¡Escándalo! Pampita liquidó a Roberto García Moritán: "Provocarme no te conviene"

Antes de que salieran a la luz los chats de Roberto García Moritán con una supuesta amante, el empresario visitó DDM y habló de los chats que publicó Pampita cuando se separaron diciendo que no estaba de acuerdo con la decisión de la modelo.

pampita roberto.jpg ¡Bombazo! Pampita liquidó a Roberto García Moritán: "Provocarme no te conviene".

Lejos de dejarlo pasar, Pampita redobló la apuesta y explicó su accionar. "No me gusta la mentira, me vuelvo loca con esas cosas, ahi había como un problema de fechas que decía que estábamos hace mucho separados…por eso mostré los chats y no quería que la gente piense que yo estaba en el Martin Fierro fingiendo algo, que estaba separada o que tengo una relación con una persona comercial o con un interés político…, no me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”, arrancó Pampita súper filosa.