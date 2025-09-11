¡Bombazo! Morena Rial con nuevo trabajo a sus 26 años: "¡Estamos agendando!"

morena rial agencia El nuevo trabajo de Morena Rial.

"Me va a dar laburo (por Cipolla)", contó la hija de Jorge Rial. "¿En un super, no? Dónde es", le preguntó Riva Roy. "No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó. "¿Por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana y salimos a laburar", le contestó el movilero. "Va a estar en mi estudio como secretaria y aparte un proyecto que próximamente se va anunciar en las redes", dijo el abogado a las cámaras de LAM.

Morena Rial fulminó a Gimena Accardi por ser infiel: "Prefirió al..."

En medio de las repercusiones por su escandaloso enfrentamiento en un boliche, Morena Rial sorprendió a sus seguidores al opinar de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Como suele hacer en sus redes, Morena Rial abrió la caja de preguntas para sus followers y las consultas sobre la infidelidad de Gimena Accardi y Nico Vázquez fueron las primeras en llegar.

Fiel a su estilo, Morena Rial respondió sin pelos en la lengua y fue contundente. "Nico es lo más! Lamentablemente estuvo con una mujer que prefirió un macho, antes que su familia", escribió cuestionando fuertemente a Gimena Accardi.

morena gimena nico Morena Rial se metió en la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Lejos de dejarlo ahí, Morena Rial incluso fue por más y hasta creó una encuesta para ver a quién apoyaban sus followers. "Sí, ella estuvo pésimo; Bueno no es tanto", agregó en las opciones.

Morena Rial defendió su pelea en el boliche y fue por más: "Negritas llenas de sífilis"

Morena Rial salió con los tapones de punta luego de ser noticia de todos los portales por terminar a los botellazos con otra chica en un boliche luego de que la hija de Rial la acusará de querer seducir al hombre que la acompañaba.

Lejos de negar las versiones, Morena Rial no solo confirmó su participación en la pelea sino que defendió su accionar y disparó contra los haters.

"Para los que me mandan mensaje o me preguntan si fui yo la del boliche, obvio que fui yo, nadie nos va a venir a pasar por arriba, nadie se va a comer el papel y me voy a quedar de brazos cruzados", comenzó

MORENA DESCARGO BOLICHE Morena Rial redobló tras su pelea en un boliche.

"En vez de andar buscando tanto bardo y regalándose, búsquense una buena ginecóloga porque están llenas de sífilis negritas. Me dan risa, 2 pesos la noche", siguió sin filtro.

Cómo fue el enfrentamiento de Morena Rial en el boliche

Según revelaron en LAM, Morena Rial se acercó a la mesa de otro grupo de chicas y encaró a una de las integrantes con una botella en la mano.

“Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”,contó Pepe Ochoa.

morena rial botellazos boliche Morena Rial a los botellazos en un boliche.

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado” siguió. Además la policía tuvo que intervenir y pedir identificación de todos los involucrados. “Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”,cerró el periodista.