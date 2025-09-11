Barby Silenzi mostró su radical cambio de look y causó enorme revuelo

BARBY SILENZI cambio de look Barby Silenzi cambió su look y estalló la red.

Como si no fuera suficiente, El Polaco también dejó su opinión. Si bien el cantante no escribió ningún mensaje sobre la publicación, no dudó en dejar un "me gusta", generando especulaciones sobre una posible reconciliación.

barby silenzi flequillo Barby Silenzi sorprendió con su cambio de look.

El Polaco a los besos con Dalila tras su separación de Barby Silenzi

De acuerdo a la periodista, el Polaco viajó a Europa para trabajar por lo que le pidió a Barby Silenzi que se quedara cuidando a sus hijas aunque luego salieron fotos del cantante paseando con Sofi Morandi, entre otras actividades que generaron el enojo de Barby.

Barby Silenzi habría estallado de furia y al regreso de El Polaco para su gran festejo de cumpleaños no invitó a la madre de sus hija y terminó a los besos con Dalila en Café la Humedad.

el polaco besos dalila.avif Qué pasó entre el Polaco y Dalila.

"Se la chapó en el escenario. Estaba recaliente con él hace rato. Perdón, es un textual. Lo tenía entre ceja y ceja. A Barby le dio rechazo, pese a que estaban separados”, relató la panelista sobre el momento que ya circula en redes.

La separación de Barby Silenzi y el Polaco

Tras varias crisis y peleas a lo largo de los años de su romance, se separaron El Polaco y Barby Silenzi según reveló Yanina Latorre en LAM.

Luego de dar varias pistas, la angelita confirmó la separación de el cantante y Barby Silenzi y reveló los motivos que llevaron a la bailarina a tomar la decisión.

polaco barby separados.avif Se separaron El Polaco y Barby Silenzi: los escandalosos motivos.

" Él estaría con alguna cosita. Ella se enteró y se enojó", afirmó Yanina Latorre despertando comentarios como "Otra vez sopa".

"Hoy le escribí al Polaco y le digo 'a mí decime la verdad: ¿te separaste?'. Y me dijo: 'ya te llamo'. Polaco, no me llamaste", disparó Latorre. Además, Ximena Capristo dio pruebas y contó que se encontró con Barby Silenzi cenando sola y sin la compañía del cantante.