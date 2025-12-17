¡Bombazo! Morena Rial hizo casting para ingresar al próximo Gran Hermano

"Cipolla le renunció. ¿Hay algún abogado que le dijo que va a quedar libre? En febrero arranca Gran Hermano. ¿O piensa participar desde la cárcel por Zoom?”, siguió sobre los planes de Morena Rial para principios de febrero.

Morena Rial se quedó sin abogado

Luego de que la Justicia le negara el arresto domiciliario a Morena Rial, y se confirmara que no está embarazada, el caso de la hija de Jorge Rial dio un nuevo giro.

El domingo por la tarde su abogado e íntimo amigo, Alejandro Cipolla anunció que daría un paso al costado en la defensa de Morena Rial.

"Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, arrancó en un posteo en su cuenta de Instagram. "Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”, remarcó.

abogado morena Alejandro Cipolla renunció a la defensa de Morena Rial.

Además, Cipolla que suele participar de programas de televisión defendió su postura en los medios de comunicación: “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder. Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”, cerró.