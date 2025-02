¡Bombazo! Morena Rial elegida para Cuestión de Peso

En LAM, Ángel de Brito confirmó que el trece quiere que Morena se quede en el canal pero como participante de Cuestión de Peso. Según el conductor ya comenzaron los arreglos y faltaría la autorización de Jorge Rial.

¿Culpa de Jorge Rial? Morena Rial reveló por qué comenzó a robar.

Sin filtro ni resquemores, Morena Rial respondió todas las preguntas e incluso habló de su papá Jorge Rial y de cómo comenzó ingresó al mundo de la delincuencia y las malas juntas.

"Hace años que vengo en un mal ambiente" reconoció Morena Rial admitiendo sus errores. "Desde que me pelee con mi papá que agarré para ese lado. Fue como un acto de rebeldía. Como que quise llamar la atención. Y bueno, a veces las cosas no salen bien, no?", siguió.

morena rial mañanisima.webp

Además, Morena Rial reveló cómo está su relación actual con Jorge Rial a quien le agradeció su cariño y apoyo a su nieto Amadeo, presente en los hechos delictivos. "Esperaba que actuara así como actuó con el bebé porque antes que nada él es abuelo, y es gran abuelo. Lo que me sorprendió es que me haya venido a ver a la cárcel. Eso sí que no me lo esperaba", admitió sorprendida.

Cuánto pagará Jorge Rial para que no desalojen a Morena Rial

y Rocío Rial podrían ser desalojadas del departamento en el que están viviendo.

Ahora, Juan Etchegoyen reveló más información confirmando la cuantiosa cantidad que deben en expensas. "Lo que me enteré en las últimas horas, es que hay una deuda aproximada de 2 millones de pesos en expensas y gastos varios", señaló.

morena rocio rial.webp

“Me cuentan personas que frecuentan el edificio que deben mucho dinero de expensas. Y, de no regularizarse esto, podría haber un desalojo”, agregó. "Después de lo que vivió Morena, ser desalojada del departamento de su hermana sería el colmo. Imagínate lo que puede pasar. Está claro que su papá no va a permitir semejante situación”, agregó.

Como si no fuere suficiente los vecinos no estarían contentos con la presencia de Morena Rial en el edificio."La relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, me dicen que son conflictivas, aunque no profundizan en los detalles”, cerró