¡Bombazo! Las fotos de Daniel Osvaldo y Martita Fort de fiesta en Miami: "Se me pegó"

Martita Fort y Daniel Osvaldo fueron vinculados sentimentalmente e incluso aparecieron fotos que comprobaban la presencia de ambos en el boliche.

Sin embargo, Guido Zaffora se comunicó con Martita Fort y negó los rumores.

¿Qué paso entre Martita Fort y Daniel Osvaldo?

El panelista de América relató el encadenamiento de los hechos: "Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'".

"Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese'", leyó Zaffora.

"Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones", cerró Martita contundente.

Martita revolucionó el Año Nuevo con su look

Días antes, la influencer causó sensación con el look que eligió para celebrar la noche de Año Nuevo.

Como todos los veranos, Martita Fort y su hermano Felipe Fort armaron las valijas y viajaron para disfrutar de sus vacaciones en Miami.

Allí, Martita y Felipe se encontraron con su tío Eduardo Fort y Rocío Marengo con quiénes celebraron Año Nuevo.

Fue la misma Rocío Marengo quien compartió fotos de la celebración junto a la familia Fort, aunque fue Martita la que se robó toda la atención.

Una vez más, la joven que sorprendió a sus followers con el atuendo que eligió para la ocasión.

Fanática de los corsets, Martita optó por un diseño color nude súper transparente que combinó con un short de cuerpo logrando un outfit sexy y canchero.