En BONDI, fue Yanina Latorre quien dio detalles de la situación sentimental de la pareja luego de comunicarse con Jesica Cirio a través de mensajes.

jesica cirio elias piccirillo estafa.webp ¡Bombazo! Jesica Cirio confirmó la crisis con su marido Elías Piccirillo.

"Le escribí a Jesica Cirio Y me dijo que no estaba separada pero sí en crisis", arrancó Yanina. "Me dijo que no tiene nada que ver con las últimas noticias pero que es la primera pelea fuerte que tienen desde que están juntos", agregó sobre la escueta información que recibió de la ex de Insaurralde.