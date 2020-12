Volvieron a verse allá por agosto de 2020, después de un año de separación pero recién en noviembre se mostraron juntos y fue Occhiato el encargado de confirmar la reconciliación. Hoy, a poco más de un mes de esa bomba que puso contentos a los fans de los influencers, explota todo con el rumor de embarazo.

"Yo lo amo a Nico, pero de otra forma. La última borrachera que tuvimos juntos estuvo buena, porque en un momento dijimos ‘¿Qué pasa acá?’, y llegamos a una conclusión muy linda", habiá dicho Flor Vigna sobre su relación con Nico, antes de la confirmación de la vuelta.

Ahora la noticia es más fuerte. Según publicó en sus historias la panelista de Bendita, fueron los compañeros de Nico en Tenemos Wifi. Al aire le dijeron: "Occhiato contá lo que nos contaste, que vas a ser...".

"Nooo, te fuiste a la mierda", reaccionó. "Bueno, pensé que era algo público. No te enojés amigo", le respondieron.

Mientras tanto, Flor Vigna, entrevistanto a Leti Siciliani, expresó sus deseos de ser mamá. Algo así como un "bichito" que le empezó a pegar en el último tiempo, según ella misma dijo.

flor vigna embarazada nico occhiato.jpg ¡Bombazo! ¿Flor Vigna, embarazada de Nico Occhiato? Las pruebas de Juariu

En otra de las "pruebas" del supuesto embarazo de Flor Vigna, la periodista mostró un saludo curioso de Susana Rocasalvo a Occhiato: "Doble beso, vos sabés por qué. No puedo contarlo".

Por otra parte, en una de las más fuertes, aunque en tono de humor, al aire le dijeron a Nico: "El año que viene, el programa vuelve. Yo sé que va a ser complicado, los pañales están caros. Vamos tía Masterchef", mientras Nico decía "no, no, no".

flor vigna embarazada nico occhiato 1.jpg ¡Bombazo! ¿Flor Vigna, embarazada de Nico Occhiato? Las pruebas de Juariu

¿Será que se viene el bebé?