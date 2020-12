Pampita ya es mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, los tres varones que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña; más la pequeña Blanquita, que falleció cuando tenía 6 años.

Por su parte, Roberto García Moritán es padre de dos hijos, Delfina y Santino, junto a Milagros Brito.

Ya el periodista Ángel De Brito, que últimamente se ha transformado en un especialista a la hora de dar noticias como éstas, había dejado abierta la puerta al responder con puntos suspensivos una consulta acerca de si Pampita estaba embarazada.

Ahora, fue Pampito el que se lanzó a confirmarlo en una historia de la red social.

pampita embarazada roberto garcía moritán 1.jpg ¡Pampita embarazada! Los rumores cada vez son más grandes

Los deseos de Pampita de ser madre

Pampita y Roberto García Moritán se casaron el 22 de noviembre de 2019 en una boda con más de 200 invitados en Buenos Aires.

A sus 42 años, no solo se planteó la posibilidad de ser madre nuevamente sino que, ante una consulta por la chance de ser mamá este año, ya había dicho: "No estoy embarazada. La verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene veremos".

"Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe. Estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser será", dijo sobre la búsqueda que ya habían iniciado junto a su esposo Roberto.

Si los rumores acerca de un nuevo embarazo son ciertos, los deseos y la predicción de la modelo se podrían hacer realidad en 2021.