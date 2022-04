¡Bombazo! Filtran que la China Suárez tuvo que irse de su mansión de Pilar

"Me dijeron que es amorosa, súper simpática, lo cual me sorprendió. No me lo mandó su vieja, así que no arranquen con esas maldades jaja", escribió una testigo.

"El viernes a la tarde noche ingresó al Hilton de Pilar con Rufina y el sábado a la tarde, Vicuña alcanzó a Magnolia y Amancio. Se quedó hasta hoy a la mañana y se retiró con sus hijos", termina la fuente en Instagram.

china hotel 2.webp

La China Suárez y Nico Furtado juntos en la mansión

Como si fuera poco, Yanina Latorre dio detalles lo sucedido y aseguró que la China Suárez habría estrenado la casa con otro actor: Nicolás Furtado.

La joven y el protagonista de El Marginal tuvieron un romance secreto e incluso fueron vistos juntos en España hasta que explotó el Wandagate.

Luego de que saliera a la luz lo sucedido con Mauro Icardi, Nicolás Furtado se distanció y comenzó su relación con Ester Expósito.

Antes de su separación, la China Suárez y Nico Furtado se habrían visto en la renovada casa de Pilar.

China-Suarez-Nicolas-Furtado.jpg

"La China está ofendida. No sabemos bien por qué. Encima con el primer hombre que ella usó la casa fue con Nicolás Furtado que después la negó y se fue con la de Elite", dijo Yanina Latorre.

Además, la panelista reveló que la China no la ha devuelto los 100 mil dólares a Benjamín Vicuña y que tiene muy poca comunicación con el chileno.

"No contesta los mensajes ni a él ni al abogado. Al principio cuando se separaron había un mínimo de relación y ahora hay relaciones cortadas. Se hablan por medio de la niñera", dijo.

La mala relación entre la China Suárez y la madre de Benjamín Vicuña

Desde Chile, periodistas dieron detalles del enojo de la ex suegra de la China con la actriz, luego de que se quedará con la casa en la que se suponía viviría toda la familia.

“Lo que se comenta acá es que la China Suárez no era una mujer de confiar para esta señora, la relación entre ellas no era de las mejores. Ella, con el afán de proteger y sopesar el dolor que había ido acarreando Benjamín después del quiebre, le dijo ‘no te preocupes yo arreglo esto’ y se dedicó a solucionar los trámites mientras él se seguía dedicando a su carrera. Se preocupa lisa y llanamente por proteger las ganancias del clan”, dijo el periodista Ponce en comunicación con A la Tarde.

Desde Chile también explicaron los motivos del enojo de la abuela de los pequeños.

“El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es la mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, explicó la periodista chilena Mariela Sotomayor.

“Lo que a ella le importa, y como una buena matriarca, es proteger los bienes de la familia Vicuña, fue la artífice de la buena repartición de bienes”, cerró Ponce.