¡Bombazo! Encontraron chats entre la China Suárez y Alex Caniggia: "Es un asco"

alex china melody luz.jpg Encontraron chats entre la China Suárez y Alex Caniggia: "Es un asco".

Además, confirmó los rumores sobre los chats entre Alex Caniggia y la China Suárez. “Seguramente. Me contaron que ella le dijo algo como ‘mejorá la ortografía’”, dijo indignada.

Confirmado, la China Suárez se mudará a Turquía y ¿separará a sus hijos?

En LAM,Yanina Latorre reveló la decisión de la China Suárez de mudarse junto a Icardi llevándose a dos de sus hijos con ella. "Va ir con los chicos que tiene con (Benjamín) Vicuña. Porque él tiene que grabar seis meses en Europa una tira. Le queda más cerca", comenzó diciendo la panelista.

china suarez turquia vicuña.jpg

"Lo que me dijeron, lo digo en potencial, es que la nena más grande, la de (Nicolás) Cabré, se quedaría acá en el colegio. Es adolescente, tiene 12 años, no podés desescolarizar a una chica. Aparte Cabré es un tipo muy dedicado", siguió sobre el futuro de Rufina Cabré.

"Y habrían pensado que la nena vaya en las vacaciones para allá. O sea, las vacaciones las compartirían juntas, y una vez por mes o la chica la mandarían con la mamá o la mamá vendría a ver a la hija. Raro", cerró.

La China Suárez traicionó su acuerdo secreto con Benjamín Vicuña y le hizo lo peor

Yanina Latorre revolucionó Sálvese Quien Pueda revelando un nuevo capítulo en la tensa relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Según confirmó Yanina Latorre, la China Suárez habría vendido la impactante casa que le dejó Benjamín Vicuña en Chacras de Murray.

“La China vendió la casa. Estaba (valuada) en 690.000 dólares. Ella a los padres de sus hijos les contó que ya se compró una casa en San Jorge”, comenzó. Esta era la casa que le dejó Vicuña cuando se separaron. La hicieron juntos. Las malas lenguas cuentan que Vicuña pagó todo y cuando pagó todo lo dejó”, agregó Yanina, picante.

“Ella se comprometió a darle una parte de la guita el día que la venda, pero me dijeron que todavía no le avisó a Vicuña que la vendió”, añadió sobre el pacto que la China Suárez no habria cumplido.