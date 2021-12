¡Bombazo! Daniel Osvaldo le propuso casamiento a Gianina Maradona

Gianina Maradona habría aceptado la propuesta y Daniel Osvaldo está en busca de presupuestos e información para celebrar un festejo súper íntimo y exclusivo tras el paso de la pareja por el Registro Civil.

Sin embargo, ni Gianina ni el padre de Momo han dado declaraciones sobre los rumores de casamiento, hasta al momento.

VERÓNICA OJEDA FURIOSA CON DALMA Y GIANINA

La celebración de la Maradona Cup en Arabia Saudita, encuentro que disputaron Boca Juniors y Barcelona de España (ganó el Xeneize por penales), destapó un nuevo escándalo entre los herederos de Diego Maradona. Fue Verónica Ojeda, mamá de Diego Fernando, quien terminó de blanquear el malestar que generó este evento deportivo que incluyó mucho dinero.

La expareja del Diez dialogó con Juan Carlos "Toti" Pasman en Fútbol 910, por radio La Red, y contó que la imagen de Dalma y Gianinna Maradona, junto a su mamá Claudia Villafañe -en uno de los palcos del estadio Mrsool Park- dejó en evidencia la ausencia de los otros herederos del ex DT de la Selección argentina.

gianinna-dalma-maradona-ezquierdoz.jpg

"Los herederos cobraron 30.000 dólares por la Maradona Cup", disparó Verónica, que según ella misma contó decidió no participar. "Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje".

Y, en relación a las demandas por filiación que involucran a Maradona, agregó: "A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina el 16 de diciembre para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola".

"Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron", tiró Verónica Ojeda.

Además, se quejó por el monto que ofrecían. "Ni los pasajes valen eso", planteó.