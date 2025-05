¡Bombazo! Benjamín Vicuña se cansó de la China Suárez y fue a buscar a sus hijos

"Lo que pasó fue que con toda esta exposición Vicuña estaba bastante caliente”, siguió el conductor. Además, se reveló que la China Suárez no regresará a la Argentina sino que viajará a Ibiza tras su paso por Milán.

Benjamín Vicuña letal tras las fotos de la China Suárez e Icardi en Turquía: "Tanta verguenza"

Benjamín Vicuña habló sin filtros luego de las críticas que recibieron China Suárez y Mauro Icardi por su viaje a Turquía con los hijos de la actriz.

En Intrusos, Benjamín Vicuña no ocultó su incomodidad y fue letal con sus declaraciones. "En verdad es que trato de no estar tan al tanto, porque hay mucha información, cosas que están buenas, otras que no. Yo sé cuál es la interna. Me da tanta vergüenza tener que hablar de cosas domésticas, como permisos, viajes, vida familiar, cómo uno se arregla. Tener que estar como dando explicaciones es rarísimo”, comenzó el actor.

benjamin vicuña mauro icardi.avif

"Los niños no deben estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Quizá debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelotudez que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños”, dijo sobre los comentarios que están haciendo sobre sus hijos.

"Y no voy a estar ocupando ni usando un programa de televisión para decir lo que me molesta. Se hablará en privado. Pero la verdad que es difícil”, dijo sobre la exposición que están tendiendo Amancio y Magnolia Vicuña.

El drama que vivieron las hijas de Icardi por culpa de la China Suárez

Tras liquidarla como nunca antes, Yanina Latorre reveló el dramático episodio que vivieron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras ver a la China Suárez y sus hijos junto al futbolista en Turquía.

Yanina Latorre contó que hubo una videollamada entre Mauro Icardi y sus hijas Francesa e Isabella, y dio detalles de la conversación y la polémica actitud del delantero.

mauro icardi hija eclamo china.jpg

"Fue la ambulancia, la nena de nueve tuvo un ataque de nervios, tengo el certificado, el médico de la obra social les recomendó que arrancaran una terapia de urgencia y el problema es que Icardi no quiere firmar. No la están pasando bien", explicó Latorre en LAM.

En cuanto a las pequeñas, Yanina Latorre aseguró que se mostraron de lo más angustiadas por la presencia de los hijos de la China Suárez en su hogar de Turquía. "Le reprocharon todo, le reprocharon las camisetas. Le preguntaron por la casa y el no les quiso mostrar el cuarto porque estaban los hijos de la China. Icardi les dijo que estaban durmiendo ahí. Las chicas le pidieron que les traiga sus cosas y Mauro les dijo que no, porque que se las iba a llevar a Turquía con el", detalló.