¡Bombazo! Aseguran que Vicuña busca consuelo en Pampita: "Ella lo contiene"

La China se burló de Vicuña en un mensaje con Icardi y lo humilló por como jugaba al fútbol

Angustiado por la situación y por todo lo dicho sobre la China Suárez, Benjamín Vicuña no está viviendo un buen momento personal y Pampita sería su sostén en estos días.

Yanina Latorre reveló que Pampita tuvo un gran gesto con el chileno tras su separación de la China Suárez y detalló que estuvieron en constante comunicación tras la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

“El sábado fue un día clave porque Benjamín con el tema del cumpleaños del hijo y todo estuvo ahí, ellos estuvieron pendientes de toda esta situación”, expresó Pía Shaw en LAM.

Yanina contó que fue la modelo quien acompañó a Benjamín en todo momento: “El domingo Pampita y Vicuña hablaron mucho por teléfono y a mí me dicen que ella lo contuvo un montón porque él no estaba bien. Te digo que él no se porta bien con Pampita para nada, vayamos a eso”.

Pampita contuvo a Benjamín Vicuña en medio del escándalo y misteriosamente hoy no hará su programa

El día anterior Yanina también reveló que la China Suárez habría engañado a Vicuña con un reconocido actor que también estaba casado.

“Ella le mete los cuernos a él con un actor mega. Benjamín lo descubre. Se entera por el teléfono de ella y la China no lo niega. Con este actor habría un vínculo”, comenzó diciendo Latorre el lunes por mañana.

“El actor sigue casado. Se habían perdonado los cuatro, pero no lo puedo decir. Fue algo fijo y por bastante tiempo”, continuó detallando Yanina.

“Él la descubrió y ella le pidió perdón. Pero la China reincidió con el actor. Parece que hubo fuego…. Y se separaron a causa de esta infidelidad”, cerro Yanina.